Süleyman Soylu, CHP'li Mersin Belediyesi'nde görev yaparken PKK saldırısından sonra gözaltına alınan Bedrettin Gündeş'in PKK paçavraları ile donatılmış mitinge katıldığı görüntülerini ortaya çıkardı.

26 Eylül'de Türkiye, Mersin'deki PKK saldırısı ile sarsıldı.

Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran PKK'lı teröristler, 1 polisimizi şehit ettikten sonra etkisiz hale getirildi.

Teyakkuza geçen emniyet birimleri, konuya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Mersin'de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BDP eş başkanı Bedrettin Gündeş

O gözaltına alınan isimlerden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'ti.

CHP'li Mersin Belediyesi'nde görevli olan Gündeş'in, BDP'nin eş başkanı olduğu ortaya çıktı.

Gündeş'in o dönemlerine ilişkin görüntülerini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı.

Süleyman Soylu, Bedrettin Gündeş'in Öcalan posterleriyle görüntüsünü paylaştı VİDEO

Bebek katili posteri ve PKK paçavraları ile miting

Gündeş'in, PKK paçavraları ve bebek katili Abdullah Öcalan posterleri ile donatılmış bir mitinge katıldığı görüntüler büyük tepki çekti.

"Şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu?"

Soylu paylaşımında ise, "PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?" ifadelerine yer verdi.