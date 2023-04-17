Süleyman Soylu Beşiktaş’ta konuştu: Tayyip Erdoğan bir devrimcidir AK Parti ve MHP’nin Beşiktaş ilçe başkanlıklarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tayyip Erdoğan bir devrimcidir” dedi, Kılıçdaroğlu’na helalleşme çağrısı yaptı. Soylu, “Yaptığın hakaretler, iftiralar ve toplum nezdinde yaptığın haksızlıklar sebebiyle çıkıp helalleşmen gereken kişi Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

ensonhaber.com

Türkiye’nin seçimini yapmasına kısa bir süre kaldı…

Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için güvenliği isimlerden biri olan İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Beşiktaş AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

"Tayyip Erdoğan, bir devrimcidir"

Burada partililere seslenen Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir devrimci olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, “21’inci asrın başından itibaren AK Parti'nin Türkiye'de oluşturduğu bir yönetim değildir, bir devrimdir. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Bütün dünyaya rağmen Türkiye'yi bir statükoya, Türkiye'yi prangalamaya çalışanlara karşı milletinin hakkına sahip çıkan, iktidarda kalayım diye pazarlık malzemesi yapmayan bir liderdir, bir devrimcidir.” dedi.

"Türkiye, Amerika ve Avrupa'ya biraz tolerans tanısaydı..."

Türkiye’nin Amerika ve Avrupa’ya karşı tolerans tanımadığını dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Amerika'ya, Avrupa'ya biraz tolerans tanısaydık; bugün ne İHA'mız, ne SİHA'mız, ne Yavuz Sultan Selim Köprümüz, ne şehir hastanelerimiz, ne dünyanın 5 tane büyük barajından biri olan Yusufeli, ne Ilısu, ne havalimanlarımız, ne 81 ildeki üniversitelerimiz, ne ATAK helikopterimiz, ne genel maksatlı helikopterlerimiz, ne savaş gemimiz, ne İMECE’miz, ne bölünmüş yollarımız, ne otobanlarımız, ne otoyollarımız olacak…

"Dünyanın en rezil fotoğrafı"

Amerika’nın ülkeleri sömürdüğünü belirten Bakan Soylu, “Afrika'yı sömürdünüz. Oradaki insanların emeklerini sömürdünüz. Oradaki yeraltı madenlerini sömürdünüz. Afganistan'ı karıştırdınız. Afganistan’da uyuşturucu üretim alanı, 17 bin hektardan 300 bin hektara çıkmış. Dünyanın en rezil fotoğrafı, Amerika'nın uçağının Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan ayrıldığı andır. Hani insanların sarılıp, kaçtığı.” ifadelerini kullandı.

"Senin Tayyip Erdoğan'la helalleşmen lazım Kılıçdaroğlu"

Sözü Kemal Kılıçdaroğlu’na getiren Bakan Soylu, “Bu, ‘Tayyip Erdoğan yaptı’ der, bu millet ona da hak verir öyle mi? Çıkıp yalandan bir helalleşme numarası yapıyor. Senin Tayyip Erdoğan'la helalleşmen lazım Kılıçdaroğlu. Yaptığın hakaretler, iftiralar ve toplum nezdinde yaptığın haksızlıklar sebebiyle çıkıp helalleşmen gereken kişi Tayyip Erdoğan'dır.” diye konuştu.

İstanbul'un asayişi

İstanbul’da yaşanan asayiş olaylarının azaldığını Bakan Soylu, şunları söyledi:

İstanbul'da 15 Temmuz'dan önce günlük hırsızlık olayları 86’dı, bugün ise bu sayı 25. İstanbul'da polis sayısı 36 bin kişiydi, bugün 50 bin 5. Sadece Beşiktaş'ta son 6 yılda yüzde 41 azalış oldu. İstanbul'da uyuşturucuya bağlı ölümler, 2016 yılında 299’du. Bugün 60 kişinin öldüğünü söylüyorum. Her gün aşağıya düşüyor. İstanbul'da trafik kazalarında ölen insanların sayısı 524’tü. Bugün toplam 392 kişi, aşağıya düşüyoruz. Daha fazla aşağıya düşecek. Bütün bunları yıllık olarak söylüyorum.

"İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden biri"

İstanbul’da güvenli bir ortamın olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Bütün bunları sağlamaya çalışan bir tabloyu hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nüfus artıyor, ölümler düşüyor. Nüfus artıyor, hırsızlıklar düşüyor. Nüfus artıyor, asayiş olayları azalıyor. İstanbul; İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'dan sonra nüfus oranına göre 5’inci sırada. İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geliyor. Ve bu hala devam ediyor.” dedi.

Esnafı gezdi

Bakan Soylu, partililerden ayrıldıktan sonra esnaf gezisine çıktı.