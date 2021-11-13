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Süleyman Soylu Biga'da
Biga'da düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "20. yüzyılın imzasını Çanakkale atmıştır." dedi.
- AA
- 13.11.2021 - 17:27
- Güncelleme : 13.11.2021 - 17:33
Çanakkale bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajının heyecanını yaşıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Biga ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Çanakkale'nin önemine değinen Soylu, "20. yüzyılın imzasını Çanakkale atmıştır. 21. yüzyılın imzasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye atacaktır." ifadelerini kullandı.
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