Süleyman Soylu: Bir tane FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız

Hain darbe girişiminden bugüne dek 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Yemin olsun ki bu devletin içinde bir tane bile FETÖ'cü bırakmayacağız" dedi.

Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Anma Programına videokonferans bağlantısıyla katıldı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN BUGÜNE YAPILAN FETÖ OPERASYONLARI VE GÖZALTI SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Soylu, şehitlerimizi anarak başladığı konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasından bugüne kadar yakalanan FETÖ'cülerin sayısını verdi:

"135 BİN 916 FETÖ OPERASYONU 312 BİN 121 GÖZALTI YAPTIK"

"15 Temmuz’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz."