Süleyman Soylu: Biz bu seçimi kazanacağız, Kemal'e de bay bay diyeceğiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfakta çektiği videoları eleştiren İçişleri Bakanı ve AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “Biz bu seçimi kazanacağız, Kemal’e de ‘bay bay’ diyeceğiz. Ondan sonra Kemal Bey mutfağa otursun, TikTok çeksin” dedi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime dönemine girilen son süreçte sık sık sosyal medya hesabından videolar yayınlıyor.

CHP Genel Başkanı, bu videolar için özellikle evinin mutfağını tercih ediyor…

Kılıçdaroğlu, bu ambiyansın samimi bir hava oluşturduğunu savunuyor.

"Kemal'e 'bay bay' diyeceğiz"

İçişleri Bakanı ve AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu ise bunun tam aksini düşünüyor.

Beşiktaş’ta seçmenin nabzını yoklayan Bakan Soylu, partililere seslenirken, Kılıçdaroğlu’nun mutfak videolarına da değindi.

“Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle biz bu seçimi kazanacağız, Kemal’e de ‘bay bay’ diyeceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Mutfağa otursun, TikTok çeksin"