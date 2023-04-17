Süleyman Soylu: Bizim Amerika’da bir malımız var, o da FETÖ Amerika’nın kendisini iki kez istenmeyen adam ilan ettiğini dile getiren İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “Ben Amerika'ya savaş açmış değilim. İki defa ülkesine giriş yasağı koydu. İki defa eğer orada mallarımız varsa el koymuş. Biz de söyledik, orada bir malımız var o da FETÖ, başka malımız yok” dedi.

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İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Megakent'in önemli noktalarına giderek, nabız yokladı.

Eyüp Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Soylu, kısıtlı bakanlık bütçelerine rağmen İstanbul’a önemli yatırımları kazandırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin hedeflerinden bahseden Soylu, terör örgütü FETÖ’ye değinmeden geçmedi.

"Bizim Amerika'da bir malımız var, o da FETÖ"

Amerika’nın kendisini iki kez istenmeyen adam ilan ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

İki defa Amerika beni istenmeyen adam ilan etti. Ben Amerika'ya savaş açmış değilim. İki defa ülkesine giriş yasağı koydu. İki defa eğer orada mallarımız varsa el koymuş. Biz de söyledik, orada bir malımız var o da FETÖ, başka malımız yok. Bize getirin dedik.

"Marmara ve Boğazların her tarafını karakola döndürdük"

İstanbul’un güvenliğine dair yapılan çalışmaları da anlatan Soylu, “İstanbul'daki polis sayısı, bekçi sayısı 51 bine çıktı. Jandarma sayısı 4 binden 7 bine çıktı. Sahil Güvenliğin bir tane karakolu vardı. Güvenliği sağlamak için Marmara ve Boğazların her tarafını karakola döndürdük. Bot sayısı azdı. Bütün dünyanın şu anda örnek aldığı küçük botlarımız var, batmaz botlar. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi; 105 bot ve onun Türkiye'nin bütün sahiline aynı zamanda Marmara’daki jandarmamıza da ondan aldık.” dedi.

"İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden"

Bakan Soylu, Türkiye'nin en güvenli ülkeler arasında sıralamaya girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

Bütün meselelere rağmen İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Dünyada yapılan bir araştırmada 50 şehirden 41’inci sırada. Yeni yapılan bir araştırmada da 60 şehirden 37’nci oldu güvenlik açısından. Türkiye geldiği noktadan geri dönmesin. Bütün mücadelemiz budur. Eksiklerimiz olabilir mi? Olabilir. Birtakım sıkıntılarla karşılaşmış olabilir miyiz? Elbette olabilir. Dünya da karşılaştı. Çin kapattı kendini, üretmedi. Biz oradan da bir fırsat yakaladık. 168 milyar dolarlık ihracatımız 254 milyar dolara çıktı. Halâ çıkmaya devam ediyor. Şimdi 1 trilyon dolarlık dış ticaret hedefimiz var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. 20 bin doları aşan hedefimiz var, onu da gerçekleştireceğiz.

"Hedef; 90 milyon turist"