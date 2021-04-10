Polis Teşkilatı'nın ilk müzesinin açılışında konuşan Bakan Soylu, Teşkilat'ın yayınladığı bildirinin namus bildirisi olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda Türk Polis Teşkilatı'nın ilk müzesi dün açıldı.

Müzenin açılışının yapıldığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gününün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan ise, Türk Polis Teşkilatı'nın bildirisinin 'namus bildirisi' olduğuna dair değerlendirmeleri oldu.

"BİZİM BİLDİRİMİZ NAMUS BİLDİRİSİDİR"

Soylu, "Biz her 10 Nisan'ı Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim için 10 Nisan çok farklıdır. 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır.

Biz her yıl 10 Nisan'da bu milletle ahitleşmemizi, sözleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyet'in namus bekçisi olduğumuzu bu millete 10 Nisan'da haykırıyoruz. Her yıl bu sözleşmeyi, ahitnameyi, namus bildirisini...

Bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birileri gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da. Her yıl 10 Nisan’da bunları ortaya koymaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir VİDEO



