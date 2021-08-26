Süleyman Soylu Bozkurt’ta: 20 bin kamyon daha çamur taşınacak

Süleyman Soylu Bozkurt’ta: 20 bin kamyon daha çamur taşınacak

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “20 bin kamyon daha çamur taşınacak. Yüzlerce kamyon ve iş makinası, arı gibi çalışıyor”

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç sel sularına kapıldı.

SADECE KASTAMONU’DA 71 KİŞİ CAN VERDİ

Ezine Çayı’nın taştığı Bozkurt ilçesinde hayat felç oldu, onlarca kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan son bilgilere göre ise sadece Kastamonu’da 71 kişi selden dolayı hayatını kaybetti.

BAKAN SOYLU BOZKURT’TA

Sel felaketinin ardından hemen bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan tüm gelişmeleri resmi Twitter hesabından anbean paylaştı.

Bakan Soylu, bugün yaptığı paylaşımda ise felaketin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılmaya devam ettiğini duyurdu.

“20 BİN KAMYON DAHA ÇAMUR TAŞINACAK”

“15’inci gün Kastamonu Bozkurt'tayız...” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“20 bin kamyon daha çamur taşınacak. Yüzlerce kamyon ve iş makinası, arı gibi çalışıyor... Bu birlikten, bu gayretten Allah razı olsun... Bu millet, büyük millet.”