Süleyman Soylu: Bu seçim, yüzyılın seçimidir Seçime günler kala Süleyman Soylu, saha çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul’un milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da önemli mesajlar verdi. Yapılacak seçimin yüzyılın seçimi olduğunu söyleyen Soylu, “Normal seçimler bize 5 yıllık sonuç üretir, oysa bu seçim bize yüzyıllık bir sonuç üretecektir” dedi.

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Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin önünü daha da açmak için kazanması gereken seçime kısa bir süre kaldı…

Erdoğan önderliğinde partinin önemli kolları, sahada çalışıyor, seçmene yapılanları, yapılacakları anlatıyor.

Arena iyiden iyiye kızışırken, İçişleri Bakanı ve İstanbul’un 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da dikkat çeken mesajlar verdi.

"Bu seçim, yüzyılın seçimidir"

14 Mayıs’ta seçmenin yüzyıllık bir karara imza atacağını söyleyen Soylu, “Bu seçim, hepimiz biliyoruz ki çok farklı bir seçim… Bu seçim, yüzyılın seçimidir” dedi.

“Bu seçimin olağan sonuçları da farklı, bu seçimin rakipleri de farklı, bu seçimin sonucunda Türkiye’yi bekleyen gelecek de farklı” diyen Soylu, karşı ittifaktaki CHP’yi artık tanıyamadıklarını dile getirdi.

Soylu, şunları söyledi:

"CHP, bizim bildiğimiz CHP değil"

CHP’nin bizim karşımızda kaçıncı seçimi, saymış değilim. Ama bu seçimdeki CHP, bizim bildiğimiz CHP değildir. Aranjmanları, anlaşmaları farklı, CHP’nin kimyası bu seçimde farklıdır. Pek çoğunuzun yerel siyasetten tanıdığı ve bugün karşı ittifakta olan partilerin kimyası farklı. ABD, hemen hemen her seçimde taraf olur. Türkiye’nin değişmesi ve Türkiye’nin ilerlemesinin karşısında olur. Tıpkı Menderes, Özal, Erbakan ve Erdoğan’ın karşısında olduğu gibi. Ama bugün çok farklı bir motivasyonla karşımızda. Normal seçimler bize 5 yıllık sonuç üretir, oysa bu seçim bize yüzyıllık bir sonuç üretecektir...

"Tehditler bize vız gelir, tırıs gider"

Tehditlere boğun eğmediklerini bir kez daha hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Bize yöneltilen tehditler önemli değil, onlar da vız gelir hepimiz için tırıs gider. Ama Türkiye’yi geriye döndürme hedefleri, PKK’yı FETÖ’yü yeniden bu ülkenin başına bela etme planları vardır. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz Ayasofya’ya, bu milleti yeniden bilet alıp sokma planıdır. Yıllar önce Kayseri’de toprağa gömdükleri 50 savaş uçağı gibi İHA’larımızı, Kızılelmalarımızı, Bayraktar’larımızı hangarlarda çürütme planıdır.

"Birileri Türkiye’nin anahtarını teslim etmek isteyebilir"

Sorumluluklarının arttığını belirten Soylu, “Bu seçimde bize kendimizden öte bir sorumluluk yüklenmiştir. 21 yıl önceki heyecanımızı sahaya yansıtmak zorundayız. Başımız ağrıyana kadar çalışmak zorundayız. Mesele sadece seçimi kazanmak değildir. Biz darbe gördük, istiyoruz ki torunlarımız bu ülkenin umutlarının, hayallerinin çalındığını görmesin. Bizim bu seçimdeki meselemiz budur. Birileri Türkiye’nin anahtarını teslim etmek isteyebilir ama biz onlardan değiliz.” dedi.