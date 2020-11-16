Geçirdiği hastalık süreci ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm vatandaşlara dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecini anlatan Bakan Soylu, "Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BU VİRÜSE DELİKANLILIK DAYANMAZ"

Soylu, dayanıklı olduğunu düşünmesine rağmen salgını ağır geçirdiğini belirterek, şu ifadelerle vatandaşlara uyarıda bulundu:

"Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. En çok bana dokunmaz diye düşünüyordum. Ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor. Çok açık bir şekilde söyleyeyim. Onun için kimse kendine çok güvenmesin.

"BENİ BİLE YERE SERDİ"

Günde 4 saat 5 saat helikopter yolculuğu yapan, günde 5-6 tane vilayet değiştirebilen bir kişiyim ben. Gecenin 3'üne 4'üne kadar çalışıp sabahın erken saatinde tekrar çalışabilen bir performansa sahibim. Beni bile yere serdi. Onun için dikkat etmek lazım."

Süleyman Soylu: Bu virüse delikanlılık dayanmaz beni de yere serdi



"AİLE İÇİ BULAŞIYA DİKKAT EDİN"

Özellikle aile içi bulaşıya dikkat edilmesi gerektiğini, hastalığı evdekilere bulaştırmanın getirdiği başka bir sorumluluğun daha bulunduğunu belirten Soylu, "Burada benim elde ettiğim sonuç; aile içi, ev içi daha fazla dikkat etmemiz lazım. Büyük bir ihtimalle ben taşıdım, çocuklarımız da oldu, hanım da oldu, başka bir sorumluluk daha hissetmeye başladım" dedi.