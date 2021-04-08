İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenaze törenine katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı.

ŞEHİT BABASINA FOTOĞRAFI, TÜRK BAYRAĞINI VE KUR'AN-I KERİMİ VERDİ

Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur’an-ı Kerimi teslim etti. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından Soylu, İnegöl’den ayrıldı.

Süleyman Soylu Bursa’da şehit cenazesine katıldı VİDEO

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