Süleyman Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla buluştu

Bursa belediyesi tarafından yetim ve öksüz çocukların buluştuğu projeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesince organize edilen, yetim ve öksüz çocukların hayallerini anlatan mektuplar yazarak katıldıkları "Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi"nde hediye alacaklarla bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Soylu, burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"EMANETLERİMİZE SIRTIMIZI DÖNMEYİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de 3,8 milyon, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon, Afrin'de 600 bin, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan olduğunu belirterek, 'Eğer biz orada, o bölgede güvenli sahayı oluşturmamış olsaydık... Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik.' dedi.

Kendilerine sorumluluklar yükleyen coğrafyanın evlatları olduklarını belirten Soylu, şunları ifade etti:

"YETİM BAŞI OKŞAYAN ÖDÜLLENDİREN BİR İNANCIN MENSUBUYUZ"

"Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız, buradan hiçbir zaman ayrılmayız. Bizatihi düşünmek, bir araya getirmek ve bir arada olmak bile inanıyorum, bizim için hem bu dünyada hem de öteki dünyada büyük ama çok büyük bir sorumluluktur ve görevdir. Biz bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Acaba makam bizleri değiştiriyor mu, acaba para, pul, zenginlik, servet bizi değiştiriyor mu, acaba fiziki halimiz bizi değiştiriyor mu, acaba zenginliklerimiz kadar kayıplarımız da bizi değiştiriyor mu? Esas dünya ahir, öteki taraf. Acaba zengin oluyoruz da komşularımızı unutuyor muyuz? Acaba biraz varlıkla buluşuyoruz da dünümüzü, geçmişimizi unutuyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın her tarafındaki yalnız kalmış insanları dünyaya hatırlattığını söyleyen Soylu, değerlerden uzaklaştırmak için gayret gösterenlere aldırış edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Soylu, değerlerine sahip çıkanlardan olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"ALLAH'IN EMRİNDEN, PEYGAMBERİN NASİHATİNDEN KOPMAYIZ"

"Bugün Sudan'dan Yemen'e kadar bilinmesini isterim ki Afrika'nın ismi bilinmedik ülkelerine kadar bu milletin evlatları, bizim dinimizin, inancımızın, Allah'ımızın bize emrettikleri, Peygamber Efendimizin bize nasihat ettiklerinin hiçbirisinden kopmadan, dünyaya şu anda coğrafyasında bulunduğumuz, bize büyüklerimizin emanet ettiği bütün ahlaki değerleri ve bütün medeniyetimizi nakşetmeye çalışıyoruz. Onlar dünyaya tapınsınlar, onlar Batı'nın değerlerine tapınsınlar, bizim tapınaklarımız bellidir, biz Allah'ın bize emrettiklerinden başka hiçbir yere, Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi, 'sadece Allah'ın önünde secde eden' bir milletin dışında başka bir anlayışın içerisinde olmayacağız."





"İDLİB'İ YALNIZ BIRAKMADIK"

İçişleri Bakanı Soylu, son iki yıldır Türkiye'nin birçok sıkıntıdan geçtiğini ancak salgın, deprem, sel gibi olaylarda her noktaya ulaşan bir devlet anlayışının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla İdlib'e gittiğini belirten Soylu, "İdlib'e ilk gittiğimizde orada insanların durumlarını gördük, kolu, ayağı kesik çocuklar, yaşlı kadınlar, çaresiz ve umutsuz gözlerle 'yarın ne olacağım' endişesinde olan insanlar. Yırtık çadırlar, 'akşam ne yiyeceğim' endişesinde olan insanlar, biz büyük bir milletiz, hiç o bölgeleri yalnız bırakmadık. Oralara Cumhurbaşkanımızın talimatıyla briket evler yaptık, altyapıları, kanalizasyonları, çocuk parkları, okulları, camileri, hastaneleri, güvenlikleri, ticaret hayatlarını yeniden canlandırmaya çalıştık. Bizim dünyadan bir farkımız var, beş vakit secdeye eğildiğimizde unutmuyoruz, Allah'ın en şerefli olarak yarattığı insanları, Allah'ın bize emirlerini." diye konuştu.

Soylu, dünyanın Türkiye'ye teşekkür etmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin dünyanın ruhunu tamir ettiğini kaydetti.

"CUMHUR İTTİFAKININ YAPACAĞI ÇOK İŞ VAR"

Yıllar önce Sudan'a yaptığı ziyareti anlatırken gözleri dolan Soylu, şunları söyledi:

"Bir genç kız gördüm, 20 yaşında. 'Ne işin var burada?' dedim. 'Ne kazanıyorsun, nerede çalışıyorsun?', 'Bir şey kazanmıyorum.' dedi. O yetim çocukları burada yalnız bırakamayız. Dünya adaletten koptukça ve birileri Batı'ya tapındıkça Allah onları uyaracak ve Allah onlara doğruyu gösterecek. Doğru burası ve doğru sizsiniz. Burası bir cennet bahçesi gibi şu anda ve o kadar güzel ki, o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burayı bir araya getirenlere söylüyorum, çok büyük mükafatlarınız olacak. Belki farkında değilsiniz, bu dünyada da öteki dünyada da o mükafatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ülke olarak yapacak çok işimiz var, millet olarak yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok iş var, Cumhur İttifakı'mızın yapacağı çok iş var."