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- Süleyman Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
Süleyman Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açıklama yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 09.01.2021 - 16:37
- Güncelleme : 09.01.2021 - 16:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında Canan Kaftancıoğlu için "Terör örgütlerinin soytarısı" ifadesini kullandı.
"PROPAGANDA YAPMAKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTIR"
Soylu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:
CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.
MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır."