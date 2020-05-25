İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden birinde bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği bir programa konuk oldu.

SOYLU, HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Bakan Soylu programın bir bölümünde şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti.

Canlı yayında anlattıklarıyla izleyenleri duygulandıran Soylu, şehit ailelerinden gelen mektupların, evindeki bir dolapta durduğunu söyledi.

"DOLABIMDA ŞEHİT CENAZELERİNİ FOTOĞRAFLARI VE MEKTUPLAR VAR"

Soylu, bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını ise şöyle anlattı:

"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerin de, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var.

Süleyman Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı- İZLE



"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN MEKTUBUYDU"

Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'num bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.