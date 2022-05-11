CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir Avrupa ülkesi büyükelçisi ile gizlice görüştüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP'den nasıl oy devşirileceğini konuştunuz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir Avrupa ülkesinin büyükelçisi ile dedikodu yaptığını söyledi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde “Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu”na katılan Soylu, Kılıçdaroğlu'na bir büyükelçiyle yapılan görüşme konusunda soru sorduğunu, ancak yanıt bulamadığını dile getirdi.

“Ben bir şey söyledim; 'siz bir büyükelçiyi, birisine gönderdiniz' dedim. 'Ben göndermedim' desin Sayın Kılıçdaroğlu” diyen Soylu, yeni bir iddia daha ortaya attı.

“Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız”

AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

“Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. 'Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi' diye dedikodusunu yaptınız.

Süleyman Soylu CHP'nin gizli büyükelçi görüşmelerini açıkladı VİDEO

“Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturttuğunuzu konuştunuz”

İlk cumhurbaşkanı seçilenin 2 veya 3 yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim, sözde Millet İttifakı içindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturttuğunuzu, HDP'den nasıl oy devşirileceğini...

“Allah’tan bu ülkede CHP içerisinde de içi cızlayan insanlar var”

Hiçbir hassasiyetiniz yok. Allah’tan bu ülkede CHP içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunları nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. Sizin ne demokrasiye ne vatana ne ortaya koyduğunuz masaya saygınız olmadığını, biraz daha konuşurlarsa daha ötesini söyleyerek ortaya koyacağım.”





“Bu Atatürk'ün CHP'si değil”

CHP için arkadaşlarının dönem dönem, “Bu Atatürk'ün CHP'si değil” dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

“Fakat orada keserler. Peki bu kimin CHP'si? Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Bugün kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir.”

“Elçilerle iş birliği yapanlarla darbe gerçekleştirenler arasında fark yok”

“İsmet İnönü'yü iyi anlamadan”, “onun yaptıklarına ve bıraktıklarına iyi bakmadan” Türkiye'nin demokrasiyle buluşamayacağını söyleyen Soylu, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu, daha doğrusu bir muhalefet tarzının ortaya koymuş olduğu bütün süreçlerin ruhunu, cümlelerini, psikolojik harekat tarzını ve tablosunu resmetmiştir ve hala o çizgiden devam edilmektedir.” diye konuştu.

Türk demokrasi tarihinde iki ayrı nehir bulunduğunu, birinin “millet”, diğerinin “vesayet” denilen millet karşıtlığı olduğunu ifade eden Soylu, “Bugün elçilerle iş birliği yapanlar, bugün Amerika talimatıyla darbe gerçekleştirenlerdir. Aralarında hiçbir fark yoktur.” dedi.