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    Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var

    İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir." dedi.
    • 03.10.2022 - 17:14
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    Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir. CHP'nin raporunda 91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var."

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