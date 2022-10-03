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- Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
Süleyman Soylu: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda 117 terörist var
İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir." dedi.
- 03.10.2022 - 17:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemelidir. CHP'nin raporunda 91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var."
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