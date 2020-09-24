İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor, iç savaşa hazırlanıyorlar" iddialarıyla ilgili konuştu.

Türkiye'nin gündemi selefi dernekler silahlanıyor iddiası...

Geçtiğimiz hafta CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye’de 2 bin selefi derneğin olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti.

Ahmet Mahmut Ünlü, bir başka açıklamasında ise savcılar kendisini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini vereceğini söyledi.

İFADE VERECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından, “Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” başlıklı haberi paylaşarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, Cübbeli Ahmet'in ifadesine başvuracağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, TGRT'de "Gündem Özel" programında Cübbeli Ahmet'in sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Cübbeli Ahmet 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Ben dinlemek zorundayım. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" ifadelerini kullandı.

"BEN DİNLEMEK ZORUNDAYIM"

Bakan Soylu, konuyla ilgili sözlerinin devamında, "1-2 güne bildiklerini anlatacak. Bu yanlış bir şey değil. Şöyle bir değerlendirme var, 'Devlet bir kişinin ifadesine bakıyor.' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki bir değerlendirme ortaya çıkacak. Ben dinlemek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. DEAŞ'ın 2020 yılında 152 terör eylemini engelledik. 26.8 ton bomba ele geçirdik. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" dedi.

Süleyman Soylu: Cübbeli Ahmet bildiklerini anlatacak İZLE