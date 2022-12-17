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    Süleyman Soylu: Cudi'de terörist barınmayacak

    Süleyman Soylu: Cudi'de terörist barınmayacak

    Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sarı torbaya konulmuş haldeki fotoğrafını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 17:58
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    Terörle mücadele yurdun her karışında ve sınır ötesindeki harekat bölgelerinde devam ediyor.

    Bu kapsamda Cudi Dağı'nda devam eden Erden Operasyonları'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirlidi.

    Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin içine konduğu sarı ceset torbalarının fotoğrafını paylaşan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

    "Üç terörist, üç sarı torba"

    Soylu, "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren Operasyonları'nda ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba... Kahraman evlatlarımızın eline sağlık." ifadelrini kullandı.

    Süleyman Soylu: Cudi de terörist barınmayacak #1

    Süleyman Soylu: Cudi de terörist barınmayacak #2


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