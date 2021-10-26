Kadın muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "Size bir hikayemi anlatayım mı, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek 2014 yılı seçimlerindeki bir anısından bahsetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'ne katıldı.

Süleyman Soylu, 2014 yılındaki yerel seçimlerde yaşanan bir olayı, "Burada size bir anımı anlatacağım. İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz." diyerek anlattı.

Konuşmalarında muhtarlara, 1 aylık yıllık izin talimatı ile ilgili çalışıldığı müjdesini de veren Bakan Soylu, kadın muhtarları desteklediğini de belirtti.

"SANDIK NAMUSTUR"

Salonda bulunan muhtarlara bir seçimde yaşanan olayı anlatan Bakan Soylu, "Size bir hikaye anlatacağım. Yıl 1947. Yer Mersin'i bir Yörük köyü. Muhtarlar seçime girerler. Hükümetin desteklediği muhtar, seçimi kaybedince jandarmalarla gelir. Türk tarihinin en büyük sandık mücadelelerinden biridir. Kadınlar direnir. Bazıları tutuklanır. 8 ay sonra mahkeme görülür. Hakim sorar siz kimsiniz de böyle bir şey yapıyorsunuz. Halime Hanım der ki, 'Biz bu muhtardan çok çektik. Biz bu muhtarı yenmek için kendi aramızda örgütlendik ve karşısında bu adayı çıkardık. Biz 8 aydır cezaevindeyiz ve davamızın arkasındayız.' Türkiye'de tiyatronun ilk oynandığı köylerden bir tanesidir. Dünyanın her noktasına insan gönderen Mersin'i kucaklayan yiğit bir köydür. Bir muhtarlık seçiminde ortaya koydukları 'Sandık namustur' sözünü bugüne taşıdıkları için hepsine şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısını anlattı ViDEO

"BEN HAKKIMI KADINLARDAN YANA KULLANIYORUM"

Konuşmalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını ilk kez anlatan Bakan Soylu, "Size bir hikayemi anlatayım mı, İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kızmaz. 2014 yılı seçimleri. Bir büyükşehir belediye başkanı adayımız listede kadınlara çok az yer vermiş. Nereden bilsin Cumhurbaşkanımızın kulağına gideceğini. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda 'Şu ilin listesini verir misiniz' dedi. Listede 1 erkek, 2 erkek, 3 erkek, 4 erkek, 5 erkek... '5 erkeğin adını çıkarıp kadın ekleyin. Bu listeyi kim yazdı' dedi. 'Ben hakkımı kadınlardan yana kullanıyorum' dedi. Oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Sosyal alanda kadınların daha çok söz sahibi olmasının önünü açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.