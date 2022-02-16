Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde

Bakan Süleyman Soylu, terör eylemlerinin yüzde 95 azaldığını belirterek dağdaki terörist sayısının 150 seviyelerinde olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2015-2021 sonu arasında bölücü örgütün terör eylemleri sayı olarak yüzde 95 azaldı. Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde.

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