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    Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde

    Bakan Süleyman Soylu, terör eylemlerinin yüzde 95 azaldığını belirterek dağdaki terörist sayısının 150 seviyelerinde olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 10:50
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    Süleyman Soylu: Dağdaki silahlı eleman sayısı 150 seviyelerinde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2015-2021 sonu arasında bölücü örgütün terör eylemleri sayı olarak yüzde 95 azaldı. Eylemlerin niteliği de düştü. Aynı dönemde, terör örgütüne katılım da yıllık 5 bin 558'den 50'ye kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerinde.

    AYRINTILAR GELECEK...


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