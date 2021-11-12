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    Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet

    Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet

    Bakan Süleyman Soylu, Danıştay’ın polisin müdahale ettiği olaylarda vatandaşların görüntü çekmesini yasaklayan genelgenin yürütmesini durdurmasına ilişkin açıklama yaptı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 14:21
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    Görev başındaki güvenlik güçlerini görüntüleyerek sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan kişilerin engellenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından geçtiğimiz günlerde genelge yayınlanmıştı.

    Genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması yasaklanmıştı.

    DANIŞTAY GENELGEYİ DURDURDU

    Bu karar ise yargıya taşınmış, Danıştay 10. Dairesi, oy birliğiyle emniyet genelgesinin yürütmesini durdurmuştu. Karar gerekçesinde 'Anayasa'ya uyarlılık bulunmuyor' ifadesi yer almıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın bu kararını değerlendirdi.

    "DANIŞTAY'IN DİKKAT ÇEKTİĞİ HASSASİYET DOĞRU"

    Tekirdağ’da konuşan Bakan Süleyman Soylu,“Danıştay yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, bizim hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi. Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki, o hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz. Yani Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki anayasada bütüncülüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz o anayasada var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Burada Danıştay'ın hassasiyeti doğru bir hassasiyet. Arkadaşlarımız da Danıştay'ın ortaya koyduğu hassasiyet konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. Bu hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay'ın da arzu ettiği şekilde bir düzenleme ile devam edilecek diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet

    Süleyman Soylu: Danıştay ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet #1

    Süleyman Soylu: Danıştay ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet #2

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