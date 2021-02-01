Süleyman Soylu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında Türk halkını tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi, hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda zorlu kış şartlarında karlı dağlarda Mehmetçik, PKK'lı avlarken emniyet güçleri de şehirlerdeki teröristleri bir bir enseliyor.

TÜRKİYE SUİKASTÇISI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, DEAŞ terör örgütüne karşı yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda hain terör örgütünün Türkiye suikastçısının yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Soylu, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi.

Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.