Süleyman Soylu: Deprem bölgesinde 10 bin esnafa, 10 bin esnaf çarşısı yapıyoruz Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem bölgesinde 10 bin esnafımıza; geçici çarşılar içerisinde toplam 10 bin esnaf dükkanı yapıyoruz" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin üzerinden 1 aydan fazla bir zaman geçti.

11 ili etkileyen "asrın felaketi"nin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Şimdilerde sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor ve geçici barınma alanları için çadır ve konteyner kentler kuruluyor.

Deprem bölgelerinde esnaflara yönelik çalışmalar da sürüyor.

"Yıkılan esnafların yerine geçici esnaf çarşıları oluşturuyoruz"

Depremin ilk günlerinden beri deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf teşkilatlarımızla beraber, depremin etkilediği vilayetlerde toplantılar yapıldı. Ve buralarda yıkılan esnafların yerine geçici esnaf çarşıları oluşturulmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli 350 geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Elbistan'da örnek olarak 4 çarşı yapmıştık, 3'ü açıldı. 4 gün içerisinde bugün yarın hizmete girmiş olacak. Hatay'da da öyle."

"10 bin esnafımıza çarşı yapılıyor"

Esnaf çarşılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu şunları söyledi: