Süleyman Soylu: Deprem bölgesinde 10 bin esnafa, 10 bin esnaf çarşısı yapıyoruz

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin üzerinden 1 aydan fazla bir zaman geçti.
11 ili etkileyen "asrın felaketi"nin yaraları sarılmaya devam ediyor.
Şimdilerde sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor ve geçici barınma alanları için çadır ve konteyner kentler kuruluyor.
Deprem bölgelerinde esnaflara yönelik çalışmalar da sürüyor.
"Yıkılan esnafların yerine geçici esnaf çarşıları oluşturuyoruz"
Depremin ilk günlerinden beri deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Esnaf teşkilatlarımızla beraber, depremin etkilediği vilayetlerde toplantılar yapıldı. Ve buralarda yıkılan esnafların yerine geçici esnaf çarşıları oluşturulmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli 350 geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Elbistan'da örnek olarak 4 çarşı yapmıştık, 3'ü açıldı. 4 gün içerisinde bugün yarın hizmete girmiş olacak. Hatay'da da öyle."
"10 bin esnafımıza çarşı yapılıyor"
Esnaf çarşılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu şunları söyledi:
"Toplam 10 bin esnafımıza çarşı yapılıyor. 2 şekilde yapıyoruz. Bunun 2 bin civarını Emlak Konut kendisi yapıyor. Yaklaşık 8 bin tanesini de AFAD ile birlikte illerimizle koordine ederek, bağışçılarla beraber gerçekleştiriyoruz. Gelip yıkılan işyerlerinin yerine eşyasını malını koyarak ticaretine başlayacak. Berberse tıraşına başlayacak, terziyse dikimine başlayacak. Kahramanmaraş'ta bir de kuru gıdacılara yönelik bir toptancı geçici olarak hal yapıldı. O da hemen çalışmaya başladı."