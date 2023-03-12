Süleyman Soylu deprem bölgesinde: Vatandaşların merak ettiği tüm sorulara cevap verdi Depremin olduğu ilk andan itibaren sahada olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 35 gündür deprem bölgesinden ayrılmayarak depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde binlerce canımız hayatını kaybetti.

Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm imkanlar seferber edilirken ekipler teyakkuza geçti.

İlk andan itibaren sahadan bir an bile olsun ayrılmadı

İlk anlardan itibaren sahada olan isimlerin başında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor.

Arama-kurtarma, asayiş ve depremzedelere yönelik yardımlarla ilgili koordinasyonun başında olan Soylu, 35 gündür bir an bile olsun deprem bölgesinden ayrılmadı.

Yorgunluğu gözlerinden okundu

Adeta gecesini gündüzüne katan Soylu, günlerce çalışmalarına uykusuz devam etti.

Yorgunluğu zaman zaman yaptığı açıklamalarda yüzünden okunan İçişleri Bakanı, her depremzede vatandaşla tek tek ilgilendi.

Öyle ki Soylu, gazetecilerin bile bilmediği bilgileri birinci ağızdan depremzede vatandaşlarımıza aktardı.

Depremzedelerle özel olarak ilgileniyor

Bunun son örneği ise Süleyman Soylu ile depremzede bir vatandaş arasında yaşanan diyalogda görüldü.

Üniversite sınavına girecek bir öğrencinin velisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgi verdi.

Depremzede kadın Süleyman Soylu'ya, "Üniversite öğrencisi var benim oğlum. Başka ile geçmek zorunda kaldı okullar kapalı diye. Şu an liseyi bitirmek üzere, Burada okuyor ama lise kapandı şu an. Çatlaklar vardı dolayısıyla. Şimdi mesaj geldi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Üniversite öğrencisi olanların başka illerde sınava girebilmeleri için. Konaklama yerleri ve okulu nereden öğrenebiliriz?" diye sordu.

"Ulaşım ve konaklama imkanlarının hepsi bize ait"

Soylu, depremzede vatandaşın evladıyla ilgili eğitim durumuna ilişkin, "Hepsi bize ait, hepsi gelecek merak etmeyin. Dediler ki siz çocuklarınızı böyle bir yere gönderebilirsiniz, onların hepsi bize ait. İlçe seçilecek ondan sonra orada konaklayacaklar, orada derslere hazırlanacaklar ve üniversite imtihanına girmiş olacaklar." sözleriyle depremzede vatandaşı rahatlattı.

Ulaşım ve konaklamanın da devlet tarafından karşılanacağını belirten Soylu, bölgeden ayrılmadan çalışmalarını sürdürüyor.