Süleyman Soylu deprem bölgesinden paylaştı! Esnafımızın tamamı dükkanlara yerleşti Depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından tamamlanan çarşıda, esnafların işbaşı yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi

Deprem felaketinin üzerinden 48 gün geçti.

11 ilde etkili olan ve büyük yıkımlara neden olan afette, binlerce ev ve iş yeri yerle bir oldu.

Bunun üzerine devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi. Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.

Geçici barınma alanları için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Yaralar sarılıyor

Öte yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklanması için de harekete geçildi. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Bu süreçte, daha önce yaşanan afetlerde olduğu gibi depremzedelere 1 yıl içerisinde konutların teslim edilmesi yönünde sözler verildi.

"Esnafımızın tamamı dükkanlara yerleşti"

Çalışmalar devam ederken depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: