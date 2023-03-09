Süleyman Soylu: Depremden etkilenen 129 bin haneye ödeme yapıldı Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Soylu, kentlerde hasar tespit çalışmalarının önemli bir bölümünün tamamlandığını açıkladı.

Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, toplamda 11 ili etkiledi.

Sarsıntının hissedildiği ve enkaza dönen kentlerde, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Zorlu bir süreç geçiren Türkiye, tek yürek olarak afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçti.

Şimdilerde sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor ve geçici barınma alanları için çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediyor.

Öte yandan afetten etkilenen vatandaşlar için de yeni deprem konutları için planlamalar yapıldı, ilk kazmalar vuruldu.

Depremzedelere taşınma yardımı yapılıyor

Evi yıkılan ve kullanılamaz hale gelen depremzedeler için de yardımlar yapılmaya başlandı.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

"129 bin haneye ödeme yapıldı"

Son olarak depremin merkezi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılacak olan vatandaşlarımız, kiracı ev sahibi fark etmeden 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödemiş oldu.



Evi taşınacak olanlara 15 bin lira taşınma bedeli ödenecek. Bunlarında ödenmesine başlandı. Şu ana kadar da 129 bin haneye ödeme yapıldı. Ödemeler yapılmaya devam edecek.



Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi. Ama daha sonra gerçekleşen depremler sebebiyle hasar tespitleriyle ilgili bazı alanlarda tekrar tespit yapılıyor. Bunlar da yakın zamanda tamamlanacak. Hepsi e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

"Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde Türkiye’deki tüm evler kayıtlıdır"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tümü yayınlandığında e-Devlet’te hasarlı evini göremeyen vatandaşlarımız olacak. Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde Türkiye’deki tüm evler kayıtlıdır. Ancak 2018 sonrasında yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Vatandaşlarımız evini burada görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezleri’nde müracaat etsinler. Vatandaşlarımız bu konuda telaşa, sıkıntıya gerek duymasınlar. Eksik olan varsa anında düzeltilecek. Bu sebeple parası yatmayan varsa, hesaplarına parası yatacak. Bu merkezler her ilçede bunun için kurulmuş durumdadır.

"Ramazan ile ilgili planlama yaptık"

Önümüz Ramazan. Bu bölgenin tamamında Ramazan ile ilgili planlama yaptık. Belediyelerimiz neler yapacak? İftarlar nasıl verilecek? Oruç tutmayanlara günlük yemeklerimiz nerede verilecek? Sahurlar nasıl yapılacak? Bunların hepsi değerlendirildi.

"Konteyner planlaması için yüzde 70 altyapıyı tamamladık"