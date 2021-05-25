Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Güçlü iradesiyle destek olduğunu belirttiği Bahçeli'ye seslenen Süleyman Soylu, "Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemlerde gündeme gelen tartışma konularıyla alakalı Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, bu tartışma konularının Türkiye'ye operasyon olduğunu söylemesine atıf yapan Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Soylu, Bahçeli'nin açıklamalarının tarihi nitelik taşıdığının altını çizdi.

BAKAN SOYLU'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bakan Soylu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"'Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz."