Süleyman Soylu: Diyarbakır Anneleri'nden biri daha direnişinin sonucunu alıyor

Süleyman Soylu: Diyarbakır Anneleri'nden biri daha direnişinin sonucunu alıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Annelerinden bir ailenin daha evladına kavuşacağını duyurdu.

Diyarbakır Anneleri, 406 gündür evlatlarına kavuşabilmek için HDP binası önünde eylem yapıyor.

Bu zamana kadar 160 ailenin katıldığı ve 18'inin evlatlarına kavuştuğu aileler, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini 24 saat sürdüreceklerini bildirmişti.

BAKAN SOYLU BİR MÜJDE VERDİ

Tek isteği evlatlarına kavuşmak olan acılı aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarının sorumlusu olarak HDP'yi tutarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjdeli bir haber geldi.

"DEVAM İNŞALLAH"

Bir ailenin daha evlatlarına kavuşacağını belirten Bakan Soylu müjdeli haberi, "Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor. Devam inşallah." ifadeleri ile duyurdu.