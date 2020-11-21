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    Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldı

    Bakan Soylu sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 00:41
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    Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını açıkladı.

    "MÜCADELERİNE SAYGI VE ŞÜKRANLA"

    Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı...

    İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldı #1

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