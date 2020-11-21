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- Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldı
Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldı
Bakan Soylu sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine iki aile daha katıldığını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 00:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını açıkladı.
"MÜCADELERİNE SAYGI VE ŞÜKRANLA"
Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı...
İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla." ifadelerini kullandı.