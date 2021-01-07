HDP tarafından evlatları kandırılan ailelere destek ziyaretinde bulunan Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyarete geleceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Gözü yaşlı anne ve babaların dertlerini dinleyen Süleyman Soylu, burada verilen mücadelenin insanlık tarihinin en onurlu mücadelesi olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını ve kendisinin de kısa süre içerisinde Diyarbakır'a gelerek aileleri ziyaret edeceğini açıkladı.

"EZAN ŞAHİT OLSUN Kİ.."

Süleyman Soylu, "Ezan şahit olsun ki burada her durduğunuz dakika duadır. Sizlere ne kadar müteşekkir olsak azdır. Allah sizden razı olsun." dedi.

Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti ViDEO

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SÖKÜM SÖKÜM BİTİRİYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi;

"Siz bizim iki gözümüzsünüz. Size ne bir söz söylenmesine tahammül edemeyiz. Bugün bir kişi daha geldi. Terör örgütünü söküm söküm bitiriyoruz. Sizi evlatlarınızla beraber buluşturacağız. Onlar sizin evlatlarınızı alamayacak.

Her alanı istismar ediyorlar. Bu istismar maskesini siz düşürdünüz.

Ankara'da Meclis'te afilli afilli sözler edenlere sesleniyorum. Her şeyi bir kenara bırakın. Buradaki insanların karşı karşıya kaldığı yalnızlığı hissedin.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA GELECEK"

Sizi yalnız bırakmayacağız. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Yakın bir zamanda, Cumhurbaşkanımız sizlerle kucaklaşacak. "