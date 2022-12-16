İçişleri Bakanı Soylu, polis aracına yapılan terör saldırısına ilişkin, "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti" ifadelerini kullandı.

Terörün kirli yüzü bir kere daha ortaya çıktı.

Diyarbakır'da canlı hayvan pazarının olduğu bölgede yaşanan olayda, yolun sağ tarafına bomba yüklü bir araç park edildi.

Çevik kuvvet aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Yaralıların durumu iyi

Hain saldırı sonucunda 1 sivil, 8 polis yaralandı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

"5 kişi şu anda gözaltında"

"Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle bombayı yerleştireni ve arabayı buraya bırakanı yakaladılar. Sorgulanan kişi, aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen birisi. 5 kişi şu anda gözaltında, hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım/yataklık eden kişiler.

Süleyman Soylu: Doğu ve güneydoğu huzur içinde olacak VİDEO

"Doğu ve Güneydoğu huzur içinde olacak"

Operasyonumuz genişleyerek devam edecektir. Terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz, birçoğunu da önlüyoruz zaten. Terör örgütüne fırsat verilmeyecektir. Mücadelemiz devam edecek, Doğu ve Güneydoğu huzur içinde olacak. PKK ortadan kalkacak.

"Bomba uzaktan kumandalı gibi gözüküyor"

Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik, geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu da büyüyecek. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bomba uzaktan kumandalı gibi gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Lice'de bu eylemi planlamışlar ve aracı buraya getirmişler. Sorgu devam ediyor, tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylar sizlerle paylaşılacak. Bombalarda çelik, demir, çivi gibi bahsettiğiniz eklemeler gibi birtakım onu kuvvetlendirici eklemeler yapılabilir. Bu bütün dünyada da böyle, teknik detaylar tam anlamıyla bir otursun. Kriminal değerlendirmesini yapsın biz izini süreriz." ifadelerini kullandı.