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- Süleyman Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar yakalandı
Süleyman Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.
- AA
- 17.05.2021 - 14:58
- Güncelleme : 17.05.2021 - 15:18
Suriye açıklarında, uluslararası sulardaki bir gemide Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI"
''Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.''