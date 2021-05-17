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    Süleyman Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 17.05.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 15:18
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    Süleyman Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar yakalandı

    Suriye açıklarında, uluslararası sulardaki bir gemide Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI"

    ''Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.''

    Süleyman Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar yakalandı #1

    Süleyman Soylu duyurdu: 1.5 tonun üzerinde esrar yakalandı #2

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