Süleyman Soylu, Düzce'deki sel bölgesine gitti

Selin yaşandığı yeri ziyaret edip görevlilerden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda bu sel afetinde 2 kaybımız var, 21 bin dönüm ekili arazi sular altında." dedi.

Son zamanlarda Türkiye'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de de etkili olan sağanak sonrası vatandaşlar mağdur oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeyi ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Helikopterle bölgeyi inceledi



Süleyman Soylu, Düzce’de iş makinesi operatörü Okan Bayrak’ı arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gidip son durumu öğrendikten sonra helikopterle, Düzce’de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"2 kaybımız var"



Bakan Soylu, AFAD’da değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Şu anda bu sel afetinde 2 kaybımız var. Biri Kastamonu birisi de Düzce’de. İnşallah kısa sürede bulmak nasip olur." dedi.

DHA'nın haberine göre; Düzce’de tarım arazilerinin sular altında olduğunu belirten Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı;

"21 bin dönüm ekili arazinin şu anda sular altında olduğunu söyleyebilirim"



"Gerek altyapı hasarları açısından, gerek tarım hasarları açısından yol, köprü, su gibi özellikle köylerimizin, kırsalımızın ve şehir ile köyler arasında olan altyapıların hasarı açısından gün geçtikçe tablo ağırlaşmakta.

Bugün Düzce’de gördüğümüz tablo hakikaten endişe vericidir. Sadece Gölyaka’da 5 bin dönüm arazinin hem de tarımla ilgili ekili olan arazinin sular altında olduğunu, Düzce’de toplam 21 bin dönüm ekili arazinin şu anda sular altında olduğunu söyleyebilirim.

Bu önemli midir? Evet hem ürün açısından hem araziler açısından önemlidir. Sadece 5 bin dönüm dediğiniz zaman değerlendirme açısından söylüyorum en son Marmaris’te olan yangının ölçütü kadar.

Onun için bütün bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte her ilde ciddi bir çalışmayla hem hasar tespitlerinin hem hasarların onarılarak hayatın normale dönmesi noktasında tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından devam etmektedir."





"Türkiye’nin her tarafı afet bölgesidir"



Türkiye’nin afet bölgesi olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye afet bölgesidir unutulmaması gerekiyor. Heyelandan sele kadar, depremden çığa kadar Türkiye’nin her tarafı afet bölgesidir.

Yaptığımız bütün imalatları, attığımız bütün adımları Türkiye’nin afet bölgesi olduğu gerçeği ile yapmamız bizim için kaçınılmazdır.

Kolay değil afet bölgesi demek, evet cennet bir vatanımız var ama cennet vatanda doğanın ortaya koyduğu gerçekler de var." dedi.