İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişiminin de yakalanan birinin de olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast planlarının yapıldığını ve suikast düzenleyecek teröristlerin son anda yakalandığına dair iddialar ortaya atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanan bu iddia, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

Bakan Soylu, çok net açıklamalarda bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ KENDİLERİNDEN BAHSETTİRMEK İSTER"

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle HDP'li belediyelere atanan kayyumlara yönelik yapılan tehditleri hatırlatan Bakan Süleyman Soylu, "Biz kıraathanelerde konuşulanları da değerlendirmek zorundayız." dedi.

Süleyman Soylu, "Bu durumların kendi içlerinde dereceleri var. Bazı tehditler dikkate alınıyor. PKK ve DEAŞ'tan zaman zaman tehditler geliyor. Terör örgütlerinin bir hedefi vardır; kendilerinden bahsettirmek isterler. Bu şekilde istikrarı sarsmak isterler.

İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi olmadı. Bununla ilgili yakalanan kimse de yok." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değildir VİDEO