Süleyman Soylu: Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor

Sedat Peker iddialarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadesini kullandı.

Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer yetkililer de katıldı.

SOYLU'DAN PEKER'İN İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kısa bir görüntü alınmasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti.

İçişleri Bakanı Soylu, komisyondaki milletvekillerine Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"KİMİN AYAĞINA BASTIĞIMIZI İYİ BİLİYORUZ"

Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Aklanacak ne yaptım. Adamın birisi bir söz söylüyor. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkede terörle mücadele de kimlerin karnını ağrıttığımızı biliyoruz. Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Biz intikam alınacak adımlarız. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmeyi düşünüyorlardı. İzin vermedik. Bunlar uluslararası projeleri."