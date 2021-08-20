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Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti

Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yabancı uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanıp yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.