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    Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yabancı uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanıp yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.
    • AA
    • 20.08.2021 - 03:38
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 03:40
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    Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti

    Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.

    ''EMİRHAN'IMIZA RAHMET, ALİ YASİN'İMİZE ACİL ŞİFALAR''

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

    Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger in ailelerini ziyaret etti #1

    Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger in ailelerini ziyaret etti #2

    Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger in ailelerini ziyaret etti #3

    Süleyman Soylu, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger in ailelerini ziyaret etti #4

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