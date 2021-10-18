Tunceli'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli’ye geldi.

Bakan Soylu, programı kapsamında ilk olarak Güvenlik Toplantısı yapmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçti.

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye'nin AK Parti döneminde en güçlü zamanında olduğunu ve dualarla anılacağını belirten Süleyman Soylu, "En güçlü zamanımızdayız." ifadesini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Soylu, savunma sanayisinde Türkiye'nin çağ atladığını sözlerine ekledi.

"PARTİMİZİN EN GÜÇLÜ ZAMANINDAYIZ"

Soylu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz. En güçlü zamanımızdayız. Etrafımızdaki coğrafyada genel koridor oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik.

Süleyman Soylu: Partimizin en güçlü zamanındayız



"İHRACATIMIZ 211 MİLYAR DOLARI AŞTI"

En güçlü zamanımızdayız. Savunma sanayisinde mühimmat ararken acaba vermezlerse ne yapacağız derken şu anda dışarıdan içeriye saldıranları engelleyen ve savunma sanayinde atak helikopterinden mühimmatına kadar kendisi üreten, insansız hava araçlarımızla beraber dünyaya ne olacağını gösteren bir ülkeyiz. İhracatımız 211 milyar doları aştı. Tarihinde ilk defa oldu ve en güçlü zamanımızdayız.

"AK PARTİ KADROLARI DUALARLA ANILACAKTIR"

Bir tek yolsuzluğumuzu görmüş olsalardı, bir tek bu millete yanlışımızı görmüş olsalardı paçavramızı çıkarırlardı. 19 yıldır bu ülkede öyle hizmetler oluşturduk ki yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda AK Parti kadroları dualarla anılacaktır."





"ŞEHİR HASTANELERİMİZDE BEŞ YILDIZ HİZMET VERDİK"

Soylu, sağlık sektörüne yapılan yatırım ve şehir hastaneleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu bu şehir hastanelerini ne yapacağız dediğinde şehir hastanelerimizde beş yıldızlı hizmet verdik bu millete. Tam da onu pandemide yaptık." diye konuştu.

"YURT KAPASİTEMİZ 750 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Öte yandan Soylu, yurt kapasiteleri konusunda ise, "750 binin üzerine çıktı yurt kapasitemiz. Yakında bir milyonu açacak. Bir tek ülkede örneği yok." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Tunceli'den ayrıldı.