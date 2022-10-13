Petrol
92.2
-0.27%
Euro
18.0181
-0.02%
Dolar
18.5762
0.06%
Altın
984.68
-1.41%
Borsa
3538
0.57%
Bitcoin
348.800
-2.90%
BTXN Coin
8.20
-5.42%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur

    Diyarbakır'da önemli değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde imkansız bir şeyin olmadığını söyledi.
    • 13.10.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur

    Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla ‘Planlama ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi.

    Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Çüngüş ve Çermik ilçelerine geçerek esnafı ziyaret etti, AK Parti ilçe teşkilatlarında da partililerle bir araya geldi.

    Bakan Soylu, Çüngüş ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü kente geleceğini hatırlatarak, "Her zaman olduğu gibi yeni yapılan büyük eserlerin altına imza atacağız. Diyarbakırlı hemşehrilerimizle o eserleri buluşturmuş olacağız. Hepimiz büyük bir heyecan duyuyoruz. Sizler, bizler, ülkemiz hepimiz büyük sıkıntılardan geçtik. Bunlar bazen büyük ekonomik sıkıntılar olur, bazen büyük siyasal istikrarsızlıklar olur. Bazen terör olur, anarşi olur. Bu ülkede gün oldu insanlar ben dindarım diyemediler. Başörtüsü, kimlik, kıyafet ve insanların kendilerini ifade edebilmeleri bu topraklarda mümkün olmadı." diye konuştu.

    "Artık terör değil, huzur hakim"

    Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Hakkari’de artık terörün değil huzurun hakim olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

    "Bunu hep beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız sizin sayenizde, acaba ne olacak diye bir endişe içerisinde değil. Derdimiz, daha fazla üniversiteye gidebilsinler, okulunu bitirdikten sonra işlerinde rahat bir şekilde çalışabilsinler, evlensinler. Derdimiz bir daha onları sıkıntıyla karşı karşıya bırakmayalım. Onlar bizden daha hür olsunlar. Özgür olsunlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk günden itibaren ülkemizdeki insanlarımızın hiçbirine ayırım göstermeksizin hizmeti her bir yere yaptı. Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız. Geçmişin bize oluşturduğu açığı birlikte kapatarak güçlü bir ülkeye hep beraber adım atmalıyız. En fazla açık Doğu ve Güneydoğu’daydı. Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyle beraber hızla koşarak bu açık kapanıyor. Allah’ın izniyle hep beraber göreceğiz. Huzur daha da artacak, bugünkü üretim daha da artacak."

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur #1

    "Vatandaşa hizmette sonuna kadar emrinize amadeyiz"

    Bakan Soylu, cumartesi günü büyük açılışlar olacağını belirterek, "Biz sizin emrinize amadeyiz ve 20 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye yanlış istikamet göstermedi. 20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi ve sadece milletin, Allah’ın önünde eğilirim dedi. Allah’a şükürler olsun, bu bahar dediğimiz günler hepimizle buluştu. Biz daha iyisini yapmalıyız. Bugün Diyarbakır’daki Hakkari’deki huzuru Allah bize nasip edecek, Suriye’de Şam’a, Irak’ta Bağdat’a, etrafımızdaki bütün coğrafyaya da vereceğiz. Amerika ve Avrupa’nın onları getirdiği bu halden onları kardeşleri olarak çekip çıkaracağız. 2 yıldır Türkiye’de 56 bin afet konutu yapıldı. Şu ana kadar 40 bini teslim edildi. Dünyada böyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan’ın hiçbir afet yönetiminde nerede bu devlet denilmedi. Allah devletten, milletten razı olsun denildi. 500 bin sosyal konuttan buraya da konut yapılacak. Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir. Vatandaşa hizmette sonuna kadar emrinize amadeyiz. Birlikte daha güçlü olacağız. Türkiye artık el açan bir Türkiye değil." ifadesini kullandı.

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur #2

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur #3

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur #4

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur #5

    Süleyman Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız diye bir şey yoktur #6


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    12 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    12 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir