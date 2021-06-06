Euro
10.5288
-0.2%
Dolar
8.6307
-0.42%
Altın
525.98
-0.19%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
312.755
-0.87%
EXEN Coin
34.78
-2.44%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Süleyman Soylu: Eren Operasyonları'nda 2 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Jandarma'ya tebrik mesajlarını ileten Bakan Soylu, dün Van'da, bugün de Bitlis'te toplamda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 06.06.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu: Eren Operasyonları'nda 2 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, teröre karşı mücadele devam ediyor.

    Güvenlik güçleri, teröristlere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

    Terörle mücadele kapsamında başlatılan Eren Operasyonları ile teröristler tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.

    2 GÜNDE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Van Başkale'de ve bugün de Bitlis'in Hizan kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Eren Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet nedeniyle Bakan Soylu, Jandarma'ya tebriklerini iletti.

    Süleyman Soylu: Eren Operasyonları nda 2 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi #1

    "JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

    Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale’de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

    Süleyman Soylu: Eren Operasyonları nda 2 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir