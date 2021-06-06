- Haberler
- Gündem Haberleri
- Süleyman Soylu: Eren Operasyonları'nda 2 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu: Eren Operasyonları'nda 2 günde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- AA
- 06.06.2021 - 15:36
- Güncelleme : 06.06.2021 - 15:46
Türkiye'de sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla, teröre karşı mücadele devam ediyor.
Güvenlik güçleri, teröristlere karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Terörle mücadele kapsamında başlatılan Eren Operasyonları ile teröristler tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.
2 GÜNDE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Van Başkale'de ve bugün de Bitlis'in Hizan kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Eren Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet nedeniyle Bakan Soylu, Jandarma'ya tebriklerini iletti.
"JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale’de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.