İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır Öğretmenevinde bir araya geldi.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Diyarbakır annelerinin kaldığı Öğretmenevi'nde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerle kahvaltıda bir araya gelerek basına kapalı olarak bir süre görüşme yaptı.

AİLELERİN HEPSİYLE TEKER TEKER GÖRÜŞTÜ

Bakan Soylu'nun, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde eylem yapan Diyarbakır anneleri ile bile bir bir görüşerek sorunlarını dinlediği belirtildi.

DAHA SONRA AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI'NA GEÇTİ

Diyarbakır Öğretmenevi'nde basına kapalı düzenlenen programdan sonra Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçti.

Programa; Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal da katıldı.

Süleyman Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu VİDEO

