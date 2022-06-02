Süleyman Soylu: Eylülde Türkiye tatbikatı yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da bugün yapılan afet tatbikatı gibi Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 53 bin 402 tatbikat yapılacağını duyurdu.

Bir deprem ve doğal afet ülkesi olarak nitelendirilen Türkiye'de, bu alanda önlemler kapsamında yapılanmalar sürerken tatbikat çalışmaları da artıyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçe merkezinin içinden geçen Fol Deresi’nde, bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Süleyman Soylu da takip etti

2022 Afet Tatbikat Yılı tematik tatbikatlarından biri olan ‘Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı’nı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile çok sayıda yetkili takip etti.





400 personel katıldı

Tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 25 afet çalışma grubu, 11 İl AFAD Müdürlüğü, ulusal düzeyde 36 sivil toplum kuruluşu, AFAD gönüllüleri ve yerel destek ekiplerinden oluşan bin 400 personel görev aldı.

Tatbikata ayrıca 248 kara, 4 hava ve 10 deniz olmak üzere toplamda 300 araç katıldı. Tatbikatla bölgede yaşanabilecek sel ve taşkın tehlikesine karşı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü erken uyarı sistemine AFAD ve ASELSAN tarafından geliştirilen Haber Alma Yayma Sistemi'nin (HAY) entegre edilmesi ile risk altındaki vatandaşlar e-AFAD, AFAD SMS ve merkezi anons sistemiyle uyarıldı.

Türkiye’de ilk kez uygulanan ve denenen sistemin yanı sıra Fol Deresi'nde temsili sel sonrası dere içinde arama çalışmaları yapıldı.

Dereye düşen bir araç içinden arama kurtarma çalışmasının yanı sıra binada mahsur kalanlar teleferik sistemi ile indirildi, dere kenarlarından yaralılar çıkartıldı. Havadan helikopter desteği ile arama çalışması gerçekleştirildi.

Süleyman Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız VİDEO







300 araç kullanıldı

Yapılan tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılını afet tatbikat yılı olarak ilan ettiklerini hatırlattı. Bakan Soylu, yapılan farklı temadaki birçok önemli tatbikata katılmaya çalıştığını belirterek “Şu anda da Vakfıkebir'de Fol Deresi'nde biz bir sel ve taşkın tatbikatı yapıyoruz ve bu sel ve taşkın tatbikatı çerçevesinde burada arama kurtarmadan barınma ve toplama merkezlerine intikale kadar birçok tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz. Bin 400 personel, hava ve deniz araçları olmak üzere 300 araçla bu tatbikatı yapıyoruz.” diye konuştu.

Bakan Soylu, son 2 yılda ülke olarak birçok afetle karşı karşıya kalındığına dikkat çekerek “Son 2 yılda Elazığ'da, Malatya'da başlayan, Giresun Dereli'de, Rize'de ve ardından Artvin'de Arhavi'de devam eden, ardından İzmir depremi ile devam eden, Van Başkale'de devam eden ve yine ardından aynı şekilde Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarıyla devam eden ve yine Kastamonu, Sinop ve Bartın'da devam eden birçok farklı afeti de peşi sıra yaşamış bir ülkeyiz.

Daha dün Ağrı'da bu gece sabaha karşı da Kars'ta merkezde bir köyde yine bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. İkisi çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.





“İkaz ve alarm sistemi ilk kez burada kullanılmış yeni bir sistemdir”

Yapılan tatbikat ile ilgili bilgi veren Bakan Süleyman Soylu, “Bu tatbikatın kendine ait özellikleri var, yani ilkleri var. Sel taşkın tehlikesi erken uyarı tatbikatı ilk kez yapılıyor. Yani burada bir erken uyarı sistemi koyduk. Bu erken uyarı sisteminde Meteoroloji ve DSİ ile birlikte onların ortaya koyacakları bir sistemle tüm vatandaşlarımıza belediye hoparlörlerinden, ilgili cami hoparlörlerinden, bir sistem olarak otomatik olarak iletilmektedir.

İkaz ve alarm sistemi ilk kez burada kullanılmış yeni bir sistemdir. Hem alarm hem sesli uyarı sistemi bunlarda otomatik sistemlerdir. Yine bunun yanı sıra ilk defa bir sel tatbikatında haber alma yayma sistemi yani neyle karşı karşıya kaldığımız bütün paydaş kuruluşlara özellikle DSİ ve Meteorolojiden aldığı bilgilerle AFAD'ın ortaya koyduğu bilgilendirme ile beraber bütün sistemi haberdara ediyor.

Yine burada ilk kez kullanılan bir sistem daha var. Biliyorsunuz SMS olarak mesaj atılabilir ama ilk kez biz CMAS olarak mesaj atıyoruz. Yani hücresel mesaj attık ve bunu burada değerlendirdik. Yani CMAS mesajını değerlendirdik.

Yine burada bunu Kağıthane'de yapmıştık, bizim e-AFAD uygulamamız var telefonlara indirilebildiğimiz. Bunu da burada deniyoruz. Yani orada mahsur kalmış bir kişinin 112 'ye e-AFAD üzerinden ulaşarak ona konumsal olarak nerede olduğunun bilinmesi ve ona gidecek sağlık kuruluşlarımızın UMKE kuruluşlarımızın yardımlarıyla oluşabilecek süreci de burada tekrar deniyoruz.

Yine ilk defa da dere kenarlarına ve yollara afetle alakalı yani selle alakalı bir riskle karşı karşıya kaldığında toplanma alanlarına nasıl gidilebileceğine yönelik yönlendirme tabelalarını ve levhalarını da burada AFAD'la ortaya koymuş oluyoruz.” şeklinde konuştu.





“Türkiye’nin afete maruz kalma riski 11.81’den 12.57’ye yükseldi”

Türkiye’nin küresel bir araştırmaya göre doğal afetlere maruz kalma riskinin de ölçüldüğünü kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu risk Türkiye için 11.81'den 12.57’ye yükseldi. Yani bizim doğal afetlerle karşı karşıya kalma riskimiz ülke olarak yükselmiştir. Bu birincisi, ikincisi ise ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileri ile başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ölçen bir oran var. Bu oranda güvenlik açığı olarak nitelendiriliyor.

Bütün ülkelerin kendine ait güvenlik açıkları var. Bizim güvenlik açığımız da 45. 57’den 40.65’e düştü. Yani biz orta seviyeden düşük seviyeye güvenlik açığı açısından düşmüş olduk. Bu ne demektir, yani bu tatbikatlar eğitimler şunu söyleyeyim son 2 yılda karşı karşıya kaldığımız afetlerde şu anda 60 bin başvurulan, hasar alan, yıkılması gereken ev tespit edildi ve bunların planlamaları yapıldı.

"Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız"



Şu anda bunların 47 bini tamamlandı ve teslim edildi. Buna dahil olmak üzere bu derelerde gördüğünüz dere kenarlarındaki iyileştirme çalışmaları yani ıslah çalışmaları da dahil olmak üzere, derelerin yukarısında yapılan setler de dahil olmak üzere yine bunun yanı sıra kentsel dönüşümlerde dahil olmak üzere bütün bunları ölçtüler ve Türkiye biraz önce söylediğim 45.57'den 40.65'e düştü.

Yani güvenlik açığı orta seviyeden düşük seviye ama doğal afet olma riski de düşük seviyeden orta seviye yani 11.81'den 12.57'ye çıkmış oldu. Birçok tatbikat yapacağız bu sene.

Tematik tatbikatların bir çoğuna katılmaya çalışacağız. Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Bu özellikle deprem ve afet olan ülkelerde Japonya dahil olmak üzere her yıl yapılan bir tatbikattır. Bu tatbikatta tüm ülkemize yönelik yapacağız ve bütün bunlarla ilgili de inşallah bu yılın sonuna kadar da 53 bin 402 tatbikatı tamamlamış olacağız.”

Yapılan tatbikat sonrası Bakan Süleyman Soylu, Vakfıkebir ilçesinden Ortahisar ilçesine hareket etti.



