Süleyman Soylu, Eyüpspor Futbol Akademisi’ni ziyaret etti Futbola olan düşkünlüğü ile tanınan isimlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor Futbol Akademisi’ndeki gençlerle buluştu. Sporcularla eğlenceli vakit geçiren Soylu, bir de top sektirdi.

ensonhaber.com

Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da spora düşkün isimlerden biri…

Gençliğinde toprak sahalarda top koşturan Soylu, bugünün gençlerinin de her spor dalı ile ilgilenmesini istiyor.

Togg ile gitti, gençlerle yakından ilgilendi

Bunu her fırsatta dile getiren Soylu, bugün Eyüpspor Futbol Akademisi’ne gitti.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg ile tesislere giriş yapan Soylu’yu yöneticiler karşıladı.

Gençlerle yakından ilgilenen Bakan Soylu, futbol topunu görünce de yerinde duramadı.

Topu görünce gençliği aklına geldi

Topu sektirmeye başlayan Soylu’ya, izleyenler de destek verdi.

Bakan Soylu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

"Gençlerimizi kötü akışkanlardan korumak bizim için çok kıymetli"

İçişleri Bakanı paylaşımına, “Gençlerimizin sporla ilgilenmeleri hem sosyal gelişimleri hem de gençlerimizi kötü akışkanlardan korumak bizim için çok kıymetli. Genç kardeşlerimin spora olan ilgisinde kendi gençliğimi görüyorum. Allah, sizleri korusun.” notunu düştü.

Gençlik karesi

Bu paylaşıma beğeni yağarken, Bakan Soylu’nun futbol oynadığı dönemden bir kare de sosyal medyayı salladı.