Süleyman Soylu: Faruk Fatih Özer'in nerede olduğunu biliyoruz

Süleyman Soylu: Faruk Fatih Özer'in nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, milyon dolarlık vurgunla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğunu söyledi.

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 108 milyon dolarla kayıplara karışan Thodex kripto para borsasının CEO’su Faruk Fatih Özer hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

TRT Haber'de canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'a kaçan Özer hakkında açıklama yaptı.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Özer'in yerinin tespit edildiğini belirten Bakan Soylu, "Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yan ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Fatih Özer'in nerede olduğunu da biliyoruz