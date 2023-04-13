Süleyman Soylu, Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin: 149 şüpheli gözaltına alındı İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te 49. Kökünü Kurutma Operasyonu'na 529 polis ve jandarmanın katılım sağladığını ve belirlenen hedeflere büyük oranda ulaşıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'de önemli bir yol katedildi.

Hız kesmeden devam eden çalışmalar kapsamında, uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.

Ülke genelinde başlatılan “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda ise ekipler önemli bir mücadele ortaya koyuyor.

Ekipler, bu kez Gaziantep'te harekete geçti.

"Devletin tüm kurumları var gücüyle çalışıyor"

Konuya ilişkin açıklama ve operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Bakan Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında düzenlenen basın toplantısında, sahur vaktinde kahraman teşkilatın Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Soylu, devletin tüm kurumlarıyla bu noktada var gücüyle çalıştığını vurguladı.

"124 bin binadan 110 bini ya yıkılmış ya da rehabilitasyona uğramıştır"

Bugün itibarıyla birçoğu uyuşturucu imal ve ticaretinden olmak üzere 126 bin kişinin cezaevinde olduğunu dile getiren Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk binaların yıkılması da dahil olmak üzere çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 124 bin binadan 110 bini ya yıkılmış ya da rehabilitasyona uğramıştır. Bu geri kalan 14 bin binanın da yıkılma işlemi devam etmektedir." dedi.

"Ölüm sayısı 941'den 270'e düştü"

Direkt uyuşturucuya bağlı ölüm sayısının son 6 yılda yapılan mücadele çerçevesinde 941'den 270'e düştüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin, yaptığı çalışmalar neticesinde büyük yakalamalar gerçekleştirdiğini, büyük tehditleri bertaraf ettiğini bildirdi.

"Ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır"

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

Bu kapsamda En İyi Narkotik Polisi Anne uygulamasını ortaya koyduk ve aynı zamanda uyuşturucuyla mücadelede tarihinde ilk defa illerdeki risk durumunu ölçtük. İllerde 40, ilçelerde ise 32 kriterle riskleri belirledik. 65'in üzerindeki vilayette kanalizasyonlardan aldığımız atıklarla uyuşturucunun miktarını, nevini sürekli karşılaştırma kabiliyetine sahip olan, bunun yanında bir çok izleme ve müdahale mekanizmasını sağlayabilir hale geldik. Bugünkü 49. Kökünü Kurutma Operasyonu gibi 48 tane Kökünü Kurutma Operasyonu yapmış, birçok suçluyu yakalamış ve cezaevine göndermiş Türkiye, aynı zamanda bir adım daha atmıştır.



Bu kapsamda uzun zamandır Adalet Bakanlığımızla üzerinde çalıştığımız ve TBMM'ye önerdiğimiz süreç, başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle özellikle metamfetamin, captagon ve bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konmuş, bunun neticesinde sentetik uyuşturucu nevi ve uyarıcılarının imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. Sadece bu değil aynı zamanda yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan haklarında alınan kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik kararı verilenlere farklı cezalar verilebilecek ilave yükümlülükler getirebilecek bir tanımlama gerçekleştirilmiştir. Bu da aynı zamanda bir erteleme süreci içerisinde yeniden uyuşturucu kullanıp kullanmamakla ilgili sürpriz testler yapabilme imkanı tanımıştır.

"Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulanabilecek"

Yeni düzenlemelerle bu suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere de rehabilitasyon imkanı tanındığını ifade eden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığımızın da rehabilitasyon konusunda yapmış olduğu bir hazırlık kamuoyuyla paylaşacağı bir süreç söz konusu. En önemli meselelerden bir tanesi, özellikle annelerin bizlerden istediği konulardan bir tanesi zorunlu rehabilitasyon ve tedavi uygulamasıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim kanunla beraber TBMM'den resmi gazete ile yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına başlayabilme imkanına sahiptirler. Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulanabilecektir ve buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edeceğiz.

"Şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular"

Yapılan tüm bu düzenlemeler çerçevesinde önümüzdeki süreçte kökünü kurutma çalışmalarında bir kat daha başarılı olabilme iradesinin ortaya konacağını belirten Soylu, Gaziantep'teki operasyonun detaylarını şöyle açıkladı:

49. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 04.45 itibarıyla bin 529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Dün de uzun zamandır takip ettiğimiz ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de bir çok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu İstanbul emniyetimiz, istihbaratımız ve Narkotik Başkanlığımız ortaya koyduğu çalışmayla yakalamıştır.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin aynı sadakat ve kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.