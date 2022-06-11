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    Süleyman Soylu: Geri gönderilecek 25 bin kişi var

    Yıl başından bu yana 110 bin kaçak göçmen yakalandığını söyleyen Süleyman Soylu, geri gönderilecek toplam 25 bin kişinin olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 12:06
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    Süleyman Soylu: Geri gönderilecek 25 bin kişi var

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç İdaresi Başkanlığı Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

    "Yıl başından bu yana yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 110 bin oldu" diyen Bakan Soylu, geri gönderilecek toplam 25 bin kişinin olduğunu söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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