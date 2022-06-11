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Süleyman Soylu: Geri gönderilecek 25 bin kişi var

Süleyman Soylu: Geri gönderilecek 25 bin kişi var

Yıl başından bu yana 110 bin kaçak göçmen yakalandığını söyleyen Süleyman Soylu, geri gönderilecek toplam 25 bin kişinin olduğunu söyledi.