Süleyman Soylu, geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri susturdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiğine dair yüzlerce video olduğunu belirterek, Yunan vekillere tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NATO Parlamenter Asamblesi Politik Komite ve Ortadoğu Komitesi heyetiyle bir araya geldiği yemekli toplantının ardından parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Süleyman Soylu'nun gündeminde, Yunan parlamenterlerin Yunanistan'ın Ege'de sığınmacıları geri itmediği iddiası vardı.

"Göç meselesinin konuşulması lazım"

Süleyman Soylu, göç meselesi konuşulduğunda somut değerlendirmelerin ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Göç sınırlarında olan ve bunlar uzaydan yapılmadığına göre karşı taraftan yapılan itmeleri, ölümleri ve öldürmeleri burada konuşmayacaksak, burada bir göç sunumu yapmamın bir anlamı yok. O zaman şartları söylersiniz, 'Şu konulara girersiniz, bu konulara girmeyin.' dersiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yunanistan'ın sınırlarının Avrupa sınırları olduğunu değerlendiriyorsunuz. Olabilir. Bu, yaptıklarınızla bütün Avrupa'yı sorumlu olarak, ortak sorumluluk alanına çekmek doğru değil. Frontex de aynı şekilde kandırıldı zaten. Burada bir kavga oluşturmak tabii ki doğru değil. Anlaşma var. Sizin bu anlaşmanın ne tarafında olduğunuzu bilmiyorum. Ben 6 yıldır bu anlaşmanın içindeyim. Bütün göç bakanlarına kadar bu anlaşmanın nasıl evrildiğini anlatmaya çalıştım." diye konuştu.

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"Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiğine dair videolar var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiğine dair yüzlerce video olduğunu belirterek, "Eğer Ege'de biz Yunanistan'la komşu değilsek, Sırbistan veya Arnavutluk'la komşuysak siz haklısınız. O sahil güvenlik botları sizin bayrağınızla sizin insanlarınız tarafından değil de sizin gemileriniz başkaları tarafından o öldürme işlerini gerçekleştiriyorsa siz haklısınız." dedi.

Bakan Soylu, Yunan parlamenterlerin geri itmelerle, Ege'de ve sınırda yaşananlara dair somut deliller olmadığını söylemesi üzerine ise şunları kaydetti:

"Bizle böyle bir tartışmaya girmeyin"

"Geri gönderme ve geri itme meselelerinde bizim hazırladığımız yüzlerce videodan 11 tanesi var. Eğer Ege'de biz Yunanistan'la komşu değilsek, Sırbistan veya Arnavutluk'la komşuysak siz haklısınız. O sahil güvenlik botları sizin bayrağınızla sizin insanlarınız tarafından değil de sizin gemileriniz başkaları tarafından o öldürme işlerini gerçekleştiriyorsa siz haklısınız. Ama öyle değil. Şimdi gerçeği örtmeyelim. İnsanların Yunanistan'da karşı karşıya kaldıkları işkenceler sebebiyle uluslararası mahkemelerde Yunanistan'ı dava ettiğini burada bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer isterseniz şurada videolar var. Bir daha söz alırsanız, ben hiç konuşmayacağım, bu videoları göstereceğim. O zaman siz sahil güvenliğinizin insanları nasıl öldürdüğünü, insanların botlarına silahlarla nasıl hücum ettiğini, botların havalarını indirerek onları denizin ortasında nasıl mahkum ettiğini, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının da onları nasıl kurtardığını burada izleriz. Bizle böyle bir tartışmaya girmeyin. Girmemenizi temenni ediyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.

AA'nın haberine göre, Bakan olarak bu platformların hepsinin içinde olduğunu belirten Soylu, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirdiğini, şartları Yunanistan'ın yerine getirmediğini belirtti.