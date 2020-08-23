Süleyman Soylu: Giresun Valiliği’nde hemen 9 milyon gönderdik

Giresun'daki sel felaketi sonrası incelemeler için bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'dan acil ödenek olarak Giresun Valiliği'ne 9 milyon lira gönderildiğini söyledi.

Giresun'da aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketinde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Doğakent ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Üç bakan, İncelemelerinin ardından basın mensupları bilgilendirdi.

"BÖYLE AĞIR BİR TABLO BEKLEMİYORDUK"

Bölgede bu kadar ağır bir tablo beklemediklerini söyleyen Soylu, "Ağır bir tablo ile karşılaştık. Tirebolu -Doğankent yolunun çöken bir menfezde 5 jandarma evladımız bir operatör kardeşimiz kaybolmuştu. Onların arama kurtarma çalışmalarına da intikal ettik. Buranın yolu biz geldiğimiz noktaya kadar kapalıydı. Sonrasında açıldı.

Bu selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Geldiğimizde 4 anayol kapalıydı bunların 3’ü açıldı. Diğeri için çalışmalar sürüyor.

153 vatandaşımız kurtarıldı. 11 vatandaşımız kayıp. 118 köy yolu kapalıydı. 20 köy yolu açıldı. Şu anda 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, 40'ına elektrik verildi.

"ALTYAPIDA CİDDİ TAHRİBAT VAR"

Altyapısında ciddi bir tahribat var, zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum. Benim gördüğüm burada bir tablo var. Vatandaşlarımızın dün akşamki yağmurdan çok korktuğunu hakikaten çok korkutucu bir yağmurla karşı karşıya kaldıklarını kendilerinin anlatımları ile müşade ettik. Burada hep birlikte olacağız. İnşallah buradaki yaraları sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"9 MİLYON TL GÖNDERDİK"

Bölge halkını afetlerin maliyetinden korumak için gerekli adımların atıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Burada 'genel hayatı etkililiği' ilan edeceğiz. Bunu burada yapacağız. Dereli’de, Doğankent’te yapacağız. Afet bölgesi ilan edilsin sürekli söyleniyor. Literatürde 'afet bölgesi' diye bir kavramımız yok ama ‘genel hayatı etkililik’ diye bir isim var arkadaşlarımızın yaptığı tespitlerimiz tamamdır. Adımlarımızı atacağız. Biz de AFAD’tan acil ödenek olarak Giresun Valiliği’ne hemen 9 milyon gönderdik. Talimatını da verdik." dedi.