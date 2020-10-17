Süleyman Soylu, Göllerbaşı’nda kahve içti

Terörden arındırılan Göllerbaşı bölgesindeki Sat Buzul Gölleri'ne giden İçişleri Bakanı Soylu’nun kahve içerek, terör örgütüne meydan okudu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan bölgelerinden biri de Göllerbaşı…

Bölgenin bir başka özelliği daha var, o da doğal güzelliği.

Göllerbaşı’ndaki Sat Buzul Gölleri’nin milli park ilan edilmesi için yakın zamanda çalışmalara başlanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

“BİRİLERİNİN HAYALİYMİŞ…”

Ziyareti esnasında bir paylaşım yapan Soylu, “Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş... 3 bin 300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah’a şükürler olsun...” notunu düştü.