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    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev ile görüştü.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 18:34
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    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

    Interpol’ün 89’uncu Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezinde devam ediyor.

    160 ülkeden temsilcinin katıldığı genel kurulda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dış ülke mevkidaşları ile görüşmelerini sürdürdü.

    İlk olarak Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya gelen Soylu, daha sonra Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile görüştü.

    2 ÜLKEDEN MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

    Soylu, bu görüşmelerin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev ile bir araya geldi.

    Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü VİDEO

    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü #1

    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü #2

    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü #3

    Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü #4

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