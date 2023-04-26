Süleyman Soylu güzel haberi duyurdu! Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Fatih'te, Diyarbakır annelerine müjdeli haberi vererek, "Bir evladı daha bu akşam ailesine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İHA Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. Bu durumdan HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, farklı kentlerden yollara düşerek il binası önünde bir araya geliyor. Yaz-kış, bayram, Ramazan demeden buradaki çadırda 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyor. Yaşanan zorlu süreçte ise Diyarbakır annelerinin çocuklarını terör belasından kurtarmak için attığı adımlar sonuç veriyor. "Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak" Bu zamana kadar 39 aile evladına kavuşurken, bir güzel haber de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretler için Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Burada müjdeli haberi duyuran Soylu, "Diyarbakır annelerinden birinin evladını daha bu akşam ailesine teslim edeceğiz. Orada bir anneye daha müjde vereceğiz." ifadelerini kullandı.